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Futbol
Haber Giriş: 28.01.2020 - 14:38,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı mı? | Transfer Haberleri

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Son Dakika | Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı mı? | Transfer Haberleri

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün transfer yasağının kaldırıldığı iddia edildi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı. Başkent takımı bununla birlikte üç transfer yaptı.

Bein Sports'un haberine göre; Ankaragücü, BB Erzurumspor'dan Rashad Muhammed, Venezuela'lı forvet Eduard Bello ve Medipol Başakşehir'den Gökhan İnler ile prensip anlaşmasına vardı.

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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, “Oyuncularla görüşmeler sürüyor. Şu anda kalkmış bir yasak yok” dedi. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasaklarının kalktığı yönünde çıkan haberler ile ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Transfer yasağının henüz kalkmadığını ancak görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Fatih Mert, “Kalan 6 dosya var. Bunların 3’ü yabancı futbolcu. Yapılandırma ve görüşmeler devam ediyor. Oyuncularla görüşüyoruz. Süreç devam ediyor. Şu anda kalkmış bir yasak yok. Yasak kalktığı anda kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

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Son Dakika | Ankaragücünün transfer yasağı kaldırıldı mı | Transfer Haberleri

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