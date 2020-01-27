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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 14:16,Son Güncelleme:/

Son dakika | Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!

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Son dakika | Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcısı Mert Nobre ile yolları ayırdı.

Akhisarspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Mehmet Altıparmak ve aralarında Mert Nobre'nin de yer aldığı ekibiyle anlaşarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

Teknik heyete teşekkür edilen açıklamada, ekibe bundan sonraki çalışma hayatlarında başarı dileğinde bulunuldu.

Altıparmak'ın yardımcılığını Nobre yapıyordu... Gençlerbirliği'ne vedasını hatırlayalım...

Son dakika | Akhisarsporda Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

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