Son dakika | Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!

Akhisarspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Mehmet Altıparmak ve aralarında Mert Nobre'nin de yer aldığı ekibiyle anlaşarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

Teknik heyete teşekkür edilen açıklamada, ekibe bundan sonraki çalışma hayatlarında başarı dileğinde bulunuldu.

Altıparmak'ın yardımcılığını Nobre yapıyordu... Gençlerbirliği'ne vedasını hatırlayalım...





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