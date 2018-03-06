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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Yıldızlar bu kampanyada buluştu

Futbol
06.03.2018 - 17:16, Son Güncelleme:

Şok... Resmen açıklandı! İngiltere, Dünya Kupası'ndan çekilebilir...

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İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Wiltshire bölgesinde zehirlenerek hastaneye kaldırılan çifte ajan Sergei Skripal'in zehirlenmesinde Rusya'nın parmağı olduğunun kanıtlanması durumunda İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan çekileceğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, çifte ajan Sergei Skripal İngiltere'de zehirlenmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Boris Johnson, Rusya vatandaşı olan ve İngiliz istihbarat birimi MI6 için çalışan Skripal'ın zehirlenmesinin arkasında Rusya'nın olduğunun kanıtlanması durumunda İngiltere'nin Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan çekilebileceğini açıkladı.

Durumu rahatsız edici olarak tanımlayan Johnson, olayda bir devletin parmağının olduğunun anlaşılması durumunda uygun ve kuvvetli bir şekilde cevap verileceğini belirtti.

Şok... Resmen açıklandı İngiltere, Dünya Kupasından çekilebilir...

66 yaşındaki Skripal dün bilinmeyen bir madde nedeniyle yanında bulunan 33 yaşındaki kızı ile birlikte zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ciddiyetini koruyan Skripal, 2010 yılında yüksek düzeyli bir ajan değişimi operasyonunda yer almıştı.

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. 2010 yılında ABD'de tutuklanan 10 Rus ajan, Avusturya'nın başkenti Viyana'ya götürülmüş ve Rusya'nın casuslukla suçlayıp hapse mahkum ettiği 4 kişi ile takas edilmişti. Takas sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay Skripal, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.

Rusya, İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için Avrupa'da gizli görevlerde bulunan Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren İngiliz istihbaratına sızdırdığı bilgiler karşılığında 100 bin dolar para aldığını açıklamıştı. (Haber Türk)

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