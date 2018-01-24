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Şok iddia! Terim ile Albayrak...

Yeni Başkan Mustafa Cengiz’in Sportif A.Ş’ye alacağı ve Florya’dan sorumlu yönetici yapacağı Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim’in arasının açık olduğu idida edildi. Gözler bu ikiliye çevrildi.

Hürriyet Haber
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Seçim öncesinde Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak'ın Sportif AŞ'ye alınma vaadini veren Başkan Mustafa Cengiz ilk toplantıda bunu gündeme alacak. Ancak küçük bir sorun var. Kulislerde Abdürrahim Albayrak ile Fatih Terim'in arasının açık olduğu konuşuluyor. Terim'in Albayrak'ı Florya'da etkin bir görevde görmek istemediği yönünde iddialar dün Sarı-Kırmızılı camiada dilden dile dolaştı. Böyle bir durumda Cengiz'in alacağı tavır, Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak'ın ön plana çıkmasında rol alan Faruk Süren ve arkadaşlarının tutumu merakla bekleniyor. (Takvim)

Abdurrahim AlbayrakGalatasaray

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