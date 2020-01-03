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Futbol
Haber Giriş: 03.01.2020 - 08:39,Son Güncelleme:/

Şok eden Florin Andone iddiası! | Galatasaray haberleri

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Şok eden Florin Andone iddiası! | Galatasaray haberleri

Galatasaray'da Gaziantep maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süredir sahalardan uzak olan Florin Andone için şok bir iddia gündemde.

9 Kasım'da oynanan Gaziantep maçında sakatlanan Florin Andone'nin, sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında hasar tespit edilmişti. Ameliyat olan Andone'nin bu sezonu kapatma ihtimali olduğu ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüp bu gelişmeler üzerine Rumen forvetin kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı. Sahalara dönüş tarihi belli olmayan Andone ile yollarını ayıracak Galatasaray, bu hamleyle yabancı kontenjanında da yer açacak. (Sabah)

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