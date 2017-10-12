Aslında herkesin kafasında aynı soru var:

- Lucescu ile yola devam edilecek mi?

Ama kimse o soruyu Başkan’a yöneltmiyor. 10-15 dakika sonra gazeteciler izin istiyor. Demirören espriyi patlatıyor:

- Zaten ben konuşmayacağım. Haber çıkmaz benden.

Başkan’dan haber çıkmıyor.

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Bir yönetim kurulu üyesi ile karşılaşıyorum.

- Lucescu ile devam edecek misiniz?

- Sorunun Lucescu olduğunu düşünmüyorum.

- Sorun ne?

- Çok daha derinde bana göre sorun. Birincisi artık eski isimlerle yola devam edemeyiz. Bize yeni bir kan lazım. Yeni oyuncular lazım. Trabzonspor’daki Abdülkadir gibi..

- Bu sözlerden Arda, Burak gibi isimlerin artık mille takımda olmayacağını anlıyorum.

- Doğru anlıyorsun. Bize göre böyle olmalı.

- Bütün sorun bu mu?

- Tabii ki hayır. Almanya’da, Hollanda’da ve diğer Avrupa ülkelerinde yeniden yapılanmamız şart. Orada sorun bir tane değil. Birkaç tane. Gurbetçi oyuncularımız Milli Takım’ı tercih etmiyor. Gidip babasıyla konuşuyorsunuz aldığınız yanıt canınızı acıtıyor. Benim oğlumun ayağında ayakkabı yokken neredeydeniz. O ayakkabıyı oğluma Almanlar verdi. İşte ayak üstü 2 derin sorun sana.

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Ampute Milli Takımı’na ne kadar prim verecek federasyon. Bu soru dün düzenlenen törenin en merak edilen konusuydu. Futbol Federasyonu yetkilileri bir anlamda çok rahatlar. Çünkü gerçekten ciddi bir yardımda bulunmuşlar Ampute Milli Takımı’na. Bunu hem sporcular hem de Ampute Mili Takımı yetkilileri kabulleniyor ve teşekkür ediyorlar. Bugüne kadar 1.3 milyon TL harcamış federasyon. Hatta Vodafone Park’ta oynanan final maçının güvenlik giderlerine kadar masraflarını da federasyon karşılamış.

Federasyondan bir üyeye sordum:

- Ne kadar prim dağıtılacak?

- Yönetim kurulu toplantısında belli olur. Ama çok yüksek bir rakam bekleyin.

- Aşağı yukarı bir rakam vermek mümkün mü?

- Benim düşüncem en fazla 500 bin TL olur. Bu rakamla birlikte federasyonun kasasından çıkan rakam 2 milyon TL’ye ulaşmış olacak.