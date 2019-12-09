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Futbol
09.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sofiane Feghouli PSG maçında da yok!

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Sofiane Feghouli PSG maçında da yok!
Bu maçta aynı zamanda Feghouli ve Seri'nin de yedek oturması bekleniyor. Bilindiği gibi Belhanda'nın ise sakatlığı bulunuyor.

Trabzonspor maçında adale sakatlığı yaşadığı için Aytemiz Alanya karşısında forma giyemeyen Feghouli, çarşamba günü PSG deplasmanında da oynamayacak.

Cezayirli oyuncunun hafta sonundaki Ankaragücü maçına da yetişme olasılığı düşük.

Galatasaray’da ayrıca Alanya maçında sakatlanan Adem’in de PSG önünde oynaması beklenmiyor.

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