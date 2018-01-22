Sneijder'dan sonra o da gidiyor! Balotelli...

2016 yazında Liverpool'dan bedelsiz olarak ayrılan ve Nice'in yolunu tutan Mario Balotelli'nin Serie A'ya döneceği ortaya çıktı.
Ada basınından The Sun'ın okurlarıyla paylaştığı habere göre İtalyan golcü sezon sonunda Torino devi Juventus'a transfer olacak.
Haberde Nice ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Balotelli'nin menajeri Mino Raiola aracılığıyla Juve'ye önerildiği ve 5 yıllık sözleşmenin kapıda olduğu yazıldı.
Balotelli, bu sezon Nice formasıyla çıktığı 23 maçta 18 gol kaydetti. (Fanatik)