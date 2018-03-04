Sneijder bombası... Resmen bitti!
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'le ilgili flaş karar!
2012/2013 sezonunun devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da silinmez izler bırakan Wesley Sneijder'le ilgili flaş bir karar geldi. Sarı Kırmızılılar'da 4,5 yıl top koşturduktan sonra geçtiğimiz yaz sözleşmesi feshedilen ve şu anda da Bülent Uygun'un takımı Al Gharafa'da forma giyen Hollandalı yıldızın milli takım kariyerinin bittiği açıklandı.
33 yaşındaki futbolcuyla Katar'da bir araya gelen Hollanda milli takımı teknik direktörü Ronald Koeman, takımı gençleştirmek istediğini ve Sneijder'e artık kadroda yer veremeyeceğini iletti.
Portakallar ile bugüne dek çıktığı 133 maçta 31 gol atan Sneijder ise kararı saygıyla karşıladığını belirterek "Zaten Katar'a gittiğimde bunun milli takım kariyerim üzerinde ciddi bir etki yaratacağını tahmin etmiştim." ifadelerini kullandı.
Hollanda milli takımının resmi Twitter hesabı da yayınladığı bir videoyla oyuncuya şimdiye kadar verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür etti. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle