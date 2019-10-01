Slimani ve Chedjou haftanın 11'inde
Monaco’da adeta yeniden doğan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu İslam Slimani, Fransa Ligi’nde 8. haftaya damgasını vurdu.
Fenerbahçe'de gösterdiği başarısız performansıyla istenmeyen adam ilan edilen Cezayirli futbolcu yeni takımı Monaco'da harikalar yaratıyor.
Sarı Lacivertli forma ile ligde sadece 1 gol atabilen 31 yaşındaki futbolcu, Monaco formasıyla 5 maçta 4 gol kaydetti. Brest maçına damga vuran 31 yaşındaki oyuncu, 90 dakikayı 1 gol, 3 asistle tamamladı. Slimani Brest maçındaki performansıyla L’Equipe tarafından haftanın haftanın en iyi 11'ine seçilmesinin yanı sıra haftanın en iyi oyuncusu da seçildi.
Haftanın en iyi 11'inde futbol hayatına Amiens’de devam eden, Süper Lig'de Galatasaray, Bursaspor ve Başakşehir formalarını giyen savunma oyuncusu Aurelien Chedjou'da yer aldı.
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