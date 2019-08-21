Son Dakika: Slimani geldi ama Falcao da Monaco'da kalabilir! 4-4-2 detayı...
Leicester'dan Islam Slimani'yi kiralayan Monaco, öncesinde de Sevilla'dan Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katmıştı. Galatasaraylılar Falcao'yu beklerken, L'Equipe flaş bir detay paylaştı!
Galatasaraylılar dört gözle Radamel Falcao'nun Monaco'dan transferinin açıklanması beklerken L'Equipe, sarı-kırmızılıları üzebilecek flaş bir detay paylaştı.
Leicester'dan Islam Slimani'yi kiralayan Monaco, öncesinde de Sevilla'dan Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katmıştı.
Elindeki hücum opsiyonlarının yetersiz olduğunu düşünen Leonardo Jardim, bu transferler sonrası sistemi de değiştiriyor...
L'Equipe, Monaco'nun 4-2-3-1'den 4-4-2'ye döneceğini ve, Slimani ile Ben Yedder transferlerine rağmen Falcao'nun takımda tutulabileceğini yazdı.
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