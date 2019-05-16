Skrtel'in alternatifi Zapata
Fenerbahçe yönetimi, takımda kalmasını istediği Martin Skrtel’i ikna edemediği takdirde rotasını Avrupa liglerine çevirecek.
İtalyan basınının iddiasına göre; sarı lacivertliler, Milan ile sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan Cristian Zapata ile ilgileniyor. 33 yaşında ve 1.87 metre boyundaki Kolombiyalı stoper, bu sezon Milan’da 20 resmi maçta forma giydi.
Sezon sonu takımdan ayrılma kararı alan Zapata’ya, Fenerbahçe’nin yanı sıra Galatasaray, Everton ve Flamengo kulüpleri talip. Kolombiya Milli Takımı’nda da yer alan Zapata’nın bonservisinin elinde olması, taliplerinin sayısının artmasında önemli bir etken...
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