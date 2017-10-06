Skrtel takımını yaktı!

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu mücadelesinde İskoçya kendi sahasında Slovakya'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. İskoçya'nın golü ise Fenerbahçe'nin savunmacısı Martin Skrtel'den geldi. Skrtel kendi kalesine attığı golle takımına puan kaybettiren isim oldu. Alınan bu sonuçla İskoçya puanını 17'ye yükseltti. Slovakya ise 15 puanda kaldı.

F grubunda oynanan diğer maçlarda İngiltere sahasında Slovenya'yı 1-0 mağlup etti. Malta kendi evinde Litvanya ile 1-1 berabere kaldı. İngiltere'nin birinciliği garantilediği grupta Slovakya İskoçya'nın altında 3. sırada yer aldı.