Sivas'ta Robinho resitali!
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etti. Yiğidoların süperstarı Robinho, kaydettiği 2 golle galibiyetin mimarı oldu.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu , İbrahim Çağlar Uyarcan , Samet Çiçek
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan , Ziya , Medjani , Bjarsmyr , Hakan Bilgiç , Hakan Arslan , N'Dinga , Rybalka , (Saivet dk. 65 ), Emre , Robinho , Muhammet Demir (Cyriac dk. 58 )
Yedekler: Rochet, Mert Hakan, Bifouma, İbrahim, Auremir, Boye, Papp, Serkan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Osmanlıspor: Karcemarskas , Tiago Pinto , Numan (Anıl dk. 46 ), Yalçın , Luiz Carlos , Lumanza , Lawal , (Sadeghian dk. 46 ), Regattin , Serdar (Musa dk. 26 ), Umar Aminu , Cikalleshi
Yedekler: Hakan, Ahmet, Mehmet, Özer, Maso, Muhammed Bayır
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Robinho (dk. 24 ve 83), Cyriac (dk. 90) (Demir Grup Sivasspor), Cikalleshi (dk. 62), Musa (dk. 72 pen.) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: N'Dinga, Hakan Bilgiç, Ziya (Demir Grup Sivasspor), Tiago Pinto, Umar Aminu, Sadeghian, Musa (Osmanlıspor)
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Lumanza'nın ceza sahasına ortasında kale sahası içerisinde Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
67. dakikada sol kanattan Robinho'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen N'Dinga'nın kafa vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.
71. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hakan Bilgiç'in rakibine ceza sahasında yaptığı müdahaleyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Musa topu ağlara gönderdi. 1-2
78. dakikada Regattin'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
83. dakikada Cyriac'ın pasında ceza sahasına giren Robinho düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-2
89. dakikada sol kanattan Ziya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Robinho'nun kafa vuruşunda top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.
90. dakikada Robinho'nın pasında hareketlenen Cyriac ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-2
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