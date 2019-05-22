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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
22.05.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Sivasspor'dan lisans açıklaması: '30 gün ek süre verildi'

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Sivasspor'dan lisans açıklaması: '30 gün ek süre verildi'

Sivasspor, kulüp olarak UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alınamamasının nedeninin Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki eksikler olduğunu açıkladı. 

DG Sivasspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, “TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı´nda aranan; sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterleri yönünden inceledi ve 2019-2020 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda; kulübümüzün stadyum dışındaki tüm kriterleri yerine getirdiği kararı verilmiştir. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda bulunan eksiklikler nedeniyle ise kulübümüze ara kararda UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı verilmemiştir. Stadyumda bulunan eksiklikler şunlardır; Tribün aydınlatmaları, acil aydınlatma sistemi, stat çevresi aydınlatma sistemi, panolardaki eksiklikler, TR-2 alanındaki eksiklikler, soğutma grubu ve saha aydınlatmadaki eksiklik, stat dışı anons sistemi eksikliği, naklen yayın araçlarına yedek güç ihtiyacına cevap verecek jeneratörün bulunmaması, naklen yayına ayrılan yerin tam teşekküllü olmaması, kamera pozisyonlarının eksikliği, naklen yayın araç park yerinin uygun olmaması, akreditasyon odasına stadyum dışarıdan girişinin olmaması, bariyerlerin eksikliği, stadyum yollarındaki yönlendirme levhalarının eksikliği, tribün turnikelerinde blok yönlendirmelerinin olmayışı, itfaiye ve ambulans giriş kapılarının kepenklerinin arızalı olması, güvenlik bekleme odasının mobilyasının olmayışı ve toplamda 749 adet plastik koltuğun kırık ve kullanılamaz durumda olması. Kurul, kriter eksiklerinin tamamlaması için ilgili maddelere göre 30 gün ek süre vermiştir. Eksikler tamamlandıktan sonra lisans başvurusu yeniden değerlendirip karara bağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Sivasspordan lisans açıklaması: 30 gün ek süre verildi

 

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