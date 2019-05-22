Emiliano Sala gerçeği! Galatasaray...
Ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan 17 milyon euroluk rekor bir bedelle Cardiff City'e transfer olan Emiliano Sala, yeni takımına gitmek için bindiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Tüm futbol dünyasını yasa boğan ölümün ardından Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, Arjantinli futbolcunun kariyeriyle ilgili kendisine ait televizyon kanalından bir belgesel yayınladı.
Golcü oyuncunun 2015 yazında transfer olduğu Nantes kulübünde geçen 3,5 sezonunun mercek altına alındığı belgeselde Sala ile kulüp başkanı Waldemar Kita arasında yaşanan gerginliklere vurgu yapıldı.
Kita'nın Sala'yla 2017 yazında yaptığı kontrat yenileme görüşmelerinde aylık 100 bin euro'nun üzerine çıkmak istememesi üzerine oyuncuyu satmaya karar verdiği ancak yıldız isim için hiçbir teklif gelmediği aktarıldı.
Belgeselde geçtiğimiz Ağustos ayında Galatasaray'ın oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Nantes'ın kapısını çaldığı ancak Fransız kulübünün kalan kısıtlı sürede oyuncunun yerine başka bir ismi alamayacağı için teklifi reddettiği ifade edildi.
28 yaşında hayata gözlerini yuman futbolcu da L'Equipe gazetesine geçtiğimiz ekim ayında verdiği bir röportajda Galatasaray'dan teklif aldığını doğrulayarak şunları söylemişti:
"Kulübümün Galatasaray'dan gelen teklifi reddetmesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kendimi iyi hissetmiyordum, mutlu değildim. O sıralarda oynadığımız Strasbourg maçı da bu yüzden benim için kötü geçti. Teknik direktörümüz Cardoso'ya takım için maksimum performansımı göstermeye hazır olmadığımı söyledim."
"Maçta attığım golden sonra elimi ağzıma götürdüm. Bu açık bir mesajdı. Her gün çok sıkı çalışıyorum ve Avrupa kupalarında oynamayı hayal ediyorum. Transferin gerçekleşmemesi, beni ilk başta kötü etkiledi ama hemen sonra bu durumu unutup takıma maksimumumu verebilmek için çalışmaya koyuldum. Bundan sonra da %100 profesyonel kalacağım."
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