Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 46 Neumayr), Mensah (Dk. 71 Eduok), Murillo, Trezeguet, Rangel
Demir Grup Sivasspor: Rochet, Bjarsmyr, Dos Santos (Dk. 63 Hakan Bilgiç), Dyakov, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Rybalka, Hakan Yandaş (Dk. 85 Cyriac), Bifouma (Dk. 79 Rıdvan Şimşek), Emre Kılınç, Kone
Goller: Dk. 45+2 Veysel Sarı, Dk. 74 Rangel (Kasımpaşa), Dk. 53 Kone, Dk. 65 Bifouma, Dk. 82 Dyakov (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Dos Santos, Dk. 45 Rybalka, Dk. 83 Dyakov, Dk. 90+2 Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), Dk. 33 Veysel Sarı, Dk. 34 Mensah, Dk. 85 Eduok, Dk. 90+1 Rangel (Kasımpaşa)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
45+2. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Ceza sahası içi sol tarafta buluştuğu topla hareketlenen Pavelka, meşin yuvarlağı Veysel Sarı'ya aktardı. Veysel'in altı pastan yaptığı ilk vuruşta kaleciden dönen top yeninden aynı oyuncunun önünde kaldı. Veysel, ikinci şutunda topu filelerle buluşturdu: 1-0.
53. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Hakan Yandaş'ın savunma arkasına pasıyla topla buluşan Kone, kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
65. dakikada Sivasspor öne geçti. Kone'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bifouma'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
74. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Popov'un sağ kanattan ortasına altı pas içinde iyi yükselen Rangel'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.
82. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde meşin yuvarlak Dyakov'un önünde kaldı. Dyakov müsait durumda şutunda topu ağlarla gönderdi: 2-3.