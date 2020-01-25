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GeriFutbol Sivasspor'da Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi | Transfer Haberleri
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 01:15,Son Güncelleme:/

Sivasspor'da Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi | Transfer Haberleri

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Sivasspor'da Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi | Transfer Haberleri

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da, Hugo Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu devre arasında transfer edilen Hugo Vieira'nın sözleşmesinin, karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hugo Vieira'ya, görev yaptığı süre içerisinde takımımıza yapmış olduğu katkı nedeniyle teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarı dolu günler dileriz." ifadesine yer verildi.

Sivassporda Hugo Vieiranın sözleşmesi feshedildi | Transfer Haberleri

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