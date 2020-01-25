Sivasspor'da Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi | Transfer Haberleri

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu devre arasında transfer edilen Hugo Vieira'nın sözleşmesinin, karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hugo Vieira'ya, görev yaptığı süre içerisinde takımımıza yapmış olduğu katkı nedeniyle teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarı dolu günler dileriz." ifadesine yer verildi.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!