Sivasspor taktik çalıştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını taktik çalışmasıyla sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı ekip sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Bolu'da çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleri ile başladı. Antrenmanda topla birlikte çalışmalar yapan ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı idman yaptı.
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