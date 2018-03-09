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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriSivasspor sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor!
Futbol Sivasspor sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor!
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aa-spor
09.03.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

Sivasspor sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor!

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Sivasspor sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak iç sahadaki 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa karşılaşmasını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ligde geride kalan 25 haftada Sivasspor 37 puanla 6. sırada, Kasımpaşa ise 30 puanla 12. sırada yer alıyor.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Sivas temsilcisi, kulüp tesislerinde kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Kasımpaşa maçı öncesinde Paul Papp, Auremir Dos Santos, Hakan Arslan, Thievy Bifouma, Delvin N'Dinga, Arouna Kone, Emre Kılınç ve Hakan Bilgiç, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

SİVASSPOR EVİNDE KAZANIYOR

Sivas ekibinin ligde bu sezon sahasında oynadığı son 5 maçta bileği bükülmedi.

Sivasspor, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ligin 15. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek seri başlatan Sivas temsilcisi, bu maçın ardından iç sahada Beşiktaş ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, son olarak ligin 22. haftasında evinde Osmanlıspor'u 3-2 mağlup ederek, iç sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon iç sahada çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan topladı. Sivasspor bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü.

Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçında da sahadan 3 puanla ayrılarak hem üst sıralardan kopmamayı hem de iç sahadaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

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