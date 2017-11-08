Sivasspor göz dolduruyor

Ligde geride kalan 11 haftada 6 galibiyet 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 19 puan toplayan Sivas temsilcisi, puan cetvelinde Kayserispor'un ardından averajla 5. sırada yer aldı.



Sivas ekibi, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde bu sezon yakaladığı çıkışla 11. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki en iyi üçüncü performansını sergilemiş oldu.



Kırmızı-beyazlılar, 11. haftalar itibarıyla en başarılı performansına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 25 puan topladığı 2007-2008 sezonunda imza atmıştı.



Sivasspor, Brezilyalı çalıştırıcı Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ise 11 haftalık bölümde 22 puana ulaşmıştı.

Sivas temsilcisi, 2014-2015 ve 2015-2016'da aynı periyotta 9 puan toplayabildi.



LİGDE EN FAZLA GALİBİYET ALAN 3. TAKIM KONUMUNDA

Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in lideri Galatasaray ve puan cetvelinde ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in ardından Beşiktaş ile ligde en fazla galibiyet alan üçüncü takım konumunda bulunuyor. Geride kalan 11 haftalık periyotta Galatasaray 8, Medipol Başakşehir 7, 21 puanlı Beşiktaş ve 19 puanlı Demir Grup Sivasspor ise altışar kez galip geldi.



EN GOLCÜSÜ KONE

Demir Grup Sivasspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Arouna Kone, ligin geride kalan bölümünde attığı gollerle takımının başarısında önemli rol oynadı. Sivasspor'un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan transfer ettiği ve 11 haftalık periyotta 7 golle takıma önemli katkı sağlayan 33 yaşındaki Kone, Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor (2) maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.



Demir Grup Sivasspor'da Bifouma 3, Hakan Arslan 3, Leandro, Vitaly Dyakov ve Emre Kılınç da birer golle takımına katkı sağladı.



SAMET AYBABA'NIN VAZGEÇİLMEZLERİ

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde yaptığı 11 maçın tamamında forma giyen Uruguaylı kaleci Sergio Rochet ve İsveçli savunma oyuncusu Mattias Bjarsmyr, 990 dakika sahada kaldı. Golcü oyuncu Aroune Kone ise 960 dakika kırmızı-beyazlı formayı giyerek, takımın en istikrarlı üçüncü oyuncusu oldu.



Samet Aybaba'nın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer alan orta saha oyuncuları Emre Kılınç 11 maçta 871, Hakan Arslan ise 813 dakika oyunda kaldı. Auremir Dos Santos 747 ve Vitaly Dyakov 735 dakika süre alarak en çok forma giyen oyuncular arasında yer aldı.