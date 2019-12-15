Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim 2019 cuma akşamı, Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelmişti. İki ekip arasındaki mücadele Galatasaray'ın 3-2'lik üstünliğüyle tamamlanmıştı. Gözler şimdi ligin ikinci yarısında Sivas'ta oynanacak maçta. İşte, Sivasspor Galatasaray maçı'nın tarihi...

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, ligin ikinci yarısında karşı karşıya gelecek. İki ekip 25. hafta maçında mücadele edecek. Müsabakanın 8 Mart 2020 tarihinde oynanması planlanıyor. Maç günü yaklaştıkça detaylara haberimizde yer vereceğiz.

SİVAS 10 SEZON SONRA LİDER

Süper Lig tarihinde en son 2008-2009 sezonunda liderlik koltuğuna oturan Sivasspor, 10 sezon sonra tekrar aynı başarıyı yakaladı.

Süper Lig'de ilk kez 2005-2006 sezonunda mücadele eden kırmızı-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde bazı haftaları lider kapattı. Sivas temsilcisi, söz konusu sezonu şampiyon Galatasaray'ın 6 puan gerisinde averajla 4. sırada tamamladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2008-2009 sezonunun 15. haftasında da 31 puan ve averajla liderliğe yükselen Sivasspor, 16 hafta liderlik koltuğunda kalmış, daha sonra koltuğunu Beşiktaş'a kaptırmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu sezon başında göreve getirilmesiyle ligde iyi bir hava yakalayan Sivas temsilcisi, geride kalan 11 haftalık periyotta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 21 puan toplamayı başararak liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Kadrosunda en çok yerli oyuncu bulunduran kırmızı-beyazlılar, Çalımbay'ın bu sezon en çok forma şansı verdiği Hakan Arslan, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gibi isimlerle yükselişe geçti.