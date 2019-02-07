Sivasspor, Akhisarspor'a hazırlanıyor! Takımda 3 eksik...
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında 11 Şubat Pazartesi günü Akhisarspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından kırmızı-beyazlı futbolcular, kondisyon çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Antrenmana, rahatsızlığı nedeniyle Özer Hurmacı katılmazken, Arouna Kone ve Gabriel Torje takımdan ayrı salonda çalıştı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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