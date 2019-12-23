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Futbol
23.12.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Sinisa Mihajlovic'ten Medel'e olay tepki!

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Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, rakip futbolcuyla tartışan Şilili futbolcusu Gary Medel'e gösterdiği tepki gündem oldu.

Serie A'da Bologna ile Lecce arasında oynanan karşılaşmada bir pozisyonda rakibi ile tartışan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. 

Kanser tedavisi gören teknik direktör Sinisa Mihajlovic, rakip takım oyuncusuyla tartışan futbolcusu Medel'i saha içine girip sertçe çekerek uyardı. Mihajlovic bu hareketine Medel de tepki gösterince ikili arasında gergin anlar yaşandı. 

İkiliyi takım Bolognalı futbolcular ve yedek kulübesinden gelenler ayırdı ve , Sırp hocayı olay yerinden uzaklaştırdı.

Sinisa Mihajlovicten Medele olay tepki

 

 

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