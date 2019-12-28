Sinan Gümüş'ün büyük hayal kırıklığı!

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, Çizme'de aradığını bulamadı.

Genoa'da süre bulamayan ve bu sezon yalnızca 3 resmi maça forma giyebilen 25 yaşındaki futbolcu, kulüp yönetimi tarafından satış listesine konuldu.

Bu sezon yalnızca 95 dakika sahada kalan Sinan Gümüş'ün Ocak ayında takımdan gönderilebileceği öne sürüldü.

TRABZONSPOR İDDİALARI

Devre arası transfer dönemi öncesi gündemine birçok isim giren Trabzonspor'a son olarak sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Genoa'ya giden Sinan Gümüş'ün önerildiği iddia edilmişti.

Bordo-mavili scout ekibinin ise 25 yaşındaki forvet ve sağ kanat oyuncusunun katkı sağlamayacağını yönetime ve teknik heyete rapor ettiği öne sürülmüştü.

Karadeniz ekibinin kurmaylarının da Sinan Gümüş ismini geri çevirerek transferi veto ettiği ifade edilmişti.

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