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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2020 - 21:40,Son Güncelleme:/

Simon Kjaer, Milan ile anlaşmaya yakın | Transfer haberleri

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Simon Kjaer, Milan ile anlaşmaya yakın | Transfer haberleri

Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Simon Kjaer'in Milan ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Simon Kjaer için flaş bir gelişme yaşandı.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Atalanta'da forma giyen Kjaer, Milan ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Haberde; Milan'ın kısa süre içinde bu transferi sonuçlandıracağı ve resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

Milan daha önce savunmaya Merih Demiral takviyesi yapmak istemiş ancak Juventus'tan olumsuz yanıt almıştı.

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