Simon Kjaer, Milan ile anlaşmaya yakın | Transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Simon Kjaer için flaş bir gelişme yaşandı.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Atalanta'da forma giyen Kjaer, Milan ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Haberde; Milan'ın kısa süre içinde bu transferi sonuçlandıracağı ve resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

Milan daha önce savunmaya Merih Demiral takviyesi yapmak istemiş ancak Juventus'tan olumsuz yanıt almıştı.