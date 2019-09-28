Sheffield United - Liverpool (CANLI)
İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, Bramall Lane'de Sheffield United'a konuk oluyor. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
Premier Lig lideri Liverpool, Sheffield United deplasmanında...
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İŞTE İLK 11'LER...
Sheffield United: Henderson, Baldock, Stevens, Fleck, O'Connell, Basham, Lundstram, McBurnie, Robinson, Egan, Norwood.
Liverpool: Adrian, Arnold-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino.
Liverpool kalecisi Adrian, antrenmanlarda formda görüntüsüyle dikkat çekiyor!
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