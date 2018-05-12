Sezonun ilk maçında 8 gol izlemiştik! Derbide banko...
Real Betis, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne katılmayı garantiledi ama hangi aşamadan? Ezeli rakibi Sevilla da aynı amaç için oynuyor. Bir derbiden daha fazlası, Sevilla şehrinin iki takımı karşı karşıya!
Real Betis
- As kaleci Antonio Adan'ın durumu maç saati netlik kazanacak.
- İkinci kaleci Dani Gimenez sakat, Adan yetişmezse derbide kaleyi Pedro Lopez (23) koruyacak.
- Zouhair Feddal ve Junior Firpo da yok.
- Evlerindeki son 4 lig maçını firesiz atlattılar. (12 puan - 8 gol)
Sevilla
- Jesus Navas'ın durumu maç saati netleşecek.
- Aralarındaki son 9 resmi maçın 7'sini kazandılar. (1 beraberlik)
- Tek yenilgi, sezonun ilk maçındaydı ve Ramon Sanchez Pizjuan'daki derbide 8 gol izlemiştik.
- Deplasmandaki son 4 lig maçından sadece 1 puan çıkartabildiler.
Nesine.com yorumcusu Senih Yurga; "Zorlu ve güzel bir maç bizleri bekliyor. İlk yarıdan iki gol izleriz. Maç sonu da 2.5 gol üstü öneriyorum." diyerek bol gol beklediğini dile getirdi.
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