Sezonun ilk kupası Fenerbahçe'nin!

Salon: Başkent Voleybol Salonu
Hakemler: Ozan Sarıkaya (xxx), Bilal Çağlar(xxx)
Setler: 22-25, 26-24, 18-25, 13-25
Süre: 33’, 29’, 34’, 25’
HALKBANK: Petric (xx), Samet(xx), Hıerrezuelo(xx), Burutay(xx), Hakkı(xx),Hernandez (xxx), Hasan Yeşilbudak (L)(xx), Alperay (L)(xx), Lucas(xx), Emre(xx), Mustafa (xx)
FENERBAHÇE: Selçuk(xxx), Sket (xxx), Gladyr(xxxx), Metin(xxxx), Quesque(xxx), Resul (xxx), Ahmet Karakaş(L)(xxx), Oğulcan (xxx), Ferhat(xxx)
İlk kupa Fenerbahçe’nin
Geçen yılın lig şampiyonu ile kupa şampiyonunun yeni sezondaki ilk kapışmasında gülen taraf sarı lacivertli ekip oldu. 2017-18 sezonunun ilk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın elinden alan Fenerbahçeli oyuncular, kupayı geçtiğimiz hafta ölen eski voleybol şube başkanı Hakan Dinçay’a adadı.
2016-17 Efeler Ligi Şampiyonu Halkbank ile Kupa Voley Şampiyonu Fenerbahçe kozlarını yeni sezonun açılış maçı olan Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda paylaştılar. Ankara’da oynanan maçta Fenerbahçe’de 19 sayıyla Alen Sket ve Halkbank’tan Hernandez maçın en skorer isimleri olurken Metin Toy takımına 18 sayı kazandırdı.
Geçtiğimiz hafta hayata gözlerini yuman Fenerbahçe’nin eski voleybol şube sorumuşu Hakan Dinçay’a iki takımın da saygı duruşu yapmasıyla başlayan maçın ilk setinde sarı lacivertli ekip Metin ve Sloven oyuncu Sket’in file önündeki etkili oyunuyla 22-25’le durumu 0-1 yaptı. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan 24-24'e kadar başa baş bir mücadeleye sahne olan ikinci seti Halkbank Kübalı yıldızı Hernandez’in çabasıyla seti 26-24 alarak skora eşitlik getirdi 1-1.
Üçüncü sete Fenerbahçe hızlı başlayıp farkı 6 sayıya kadar açtı. Üstünlüğünü set sonuna kadar devam ettiren Fenerbahçe 18-25’le tekrar öne geçti 1-2.
Dördüncü sette salonu dolduran taraftarların söylediği İzmir Marşı eşliğinde oynanırken sarı lacivertli oyuncular bu seti baştan sona önde götürdüler. Özellikle Metin Toy’un servislerden takımına kazandırdığı 6 sayılık seri ile coşan sarı lacivertli ekip seti 13-25 kazanarak 3-1’le kupaya uzandı. Maç sonunda Fenerbahçeli voleybolcular büyük sevinçle sezonun ilk kupasını şampiyonluğu kutladılar.