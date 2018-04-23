Sezonun en değerli golü
Galatasaray'ın, 'altın çocuğu' 4 yıllık imzayı atacak! Konya ve Aytemiz Alanya maçlarında attığı 2 golle takımına altın değerinde 6 puan kazandıran Sinan Gümüş, Fatih Terim’in gözüne girdi. Konyaspor karşılaşmasının ardından, “Sinan bizi yeni sözleşme adına ikna etmeli” diyen Terim, genç oyuncusunun azmi ve çalışma disiplinine tam not verdi.
Almanya’dan gelen menajer Ersin Akan da, Sinan ile görüştü. İkili, Sinan’ın kariyerine Terim’in kanatları altında devam etmesi kararını aldı.
Haziran ayında imza atacak
Şimdilik sezon ve şampiyonluk yarışı devam ettiği için resmi imzalar Haziran ayına bırakılırken Sinan Gümüş ile sarı kırmızılı kulübün 4 yıllık sözleşme yapacağı öğrenildi. Yıllık 600 bin Euro olan başarılı forvet oyuncusun ücreti de iki katına, yani 1.2 milyon Euro’ya çıkarılacak.
Öte yandan Atiker Konyaspor maçının ardından Alanyaspor karşısında da skor berabere iken oyuna girdikten sonra galibiyet golünü atan Sinan Gümüş, Fatih Terim ve yönetici Abdurrahim Albayrak’tan da özel tebrik aldı.
"İşte böyle devam edeceksin"
Albayrak’ın sırtında soyunma odasına götürdüğü Sinan’ı, Terim, “Aferin sana oğlum. İşte böyle devam edeceksin. Adını altın harflerle bu şampiyonluk mücadelesine yazdırıyorsun” diye tebrik etti.
Galatasaray’a 2 golüyle 6 puan kazandıran Sinan Gümüş, bu değerli skorları ile kendi parasını da amorti etti. Bu sezon 600 bin Euro’ya oynayan Sinan, bu iki golü ile Cimbom’un 1 milyon 340 bin Dolar başarı primi almasını sağladı.
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