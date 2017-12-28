« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Sevilla, teknik direktör Montella ile anlaştı

Sevilla, teknik direktör Montella ile anlaştı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, teknik direktör Vincenzo Montella ile anlaştığını açıkladı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

 Kulüpten yapılan açıklamada, "Sevilla, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile Haziran 2019'a kadar anlaşmaya vardı." denildi.

Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma ve Fulham kulüplerinde oynayan 43 yaşındaki Montella, teknik direktör olarak da Catania, Fiorentina, Sampdoria ve Milan'ı çalıştırdı.

Ligde 29 puanla beşinci sırada yer alan ve lider Barcelona'nın 16 puan gerisinde kalan Sevilla, 3 Ocak'ta İspanya Kral Kupası kapsamında Cadiz, 6 Ocak'ta da La Liga'da Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

İspanyol takımının eski teknik direktörü Eduardo Berizzo'nun görevine, Sevilla'nın 15 Aralık'ta Levante ile 0-0 berabere kalmasından bir hafta sonra son verilmişti.

Futbol

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ