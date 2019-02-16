Servet kazandıracaklar! Trabzonspor...
Son dönemde Bordo-Mavili altyapının çıkardığı en yetenekli futbolculardan biri olan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. İki oyuncu da Trabzonspor’un vazgeçilmezleri arasına girerken, Avrupa devlerini peşine takmayı da başardı.
Birçok kulüp tarafından takip edilen Yusuf ve Abdülkadir’in ortaya koydukları performans piyasa değerlerine de yansıdı. Fırtına’nın gençleri, 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana Süper Lig’de değeri en fazla yükselen isimler arasında zirvede yer aldı.
Alman istatistik sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre 2018 yılının ilk gününde Abdülkadir Ömür’ün değeri 700 bin Euro (4.1 milyon TL) gözükürken, güncel piyasası 10 milyon Euro (59.3 milyon TL) olarak dikkat çekti.
Böylece başarılı orta sahanın değeri sadece 1 sene içerisinde tam 9.3 milyon Euro’luk (55.2 milyon TL) bir artış yaşadı.
19 yaşındaki oyuncuyu ise takım arkadaşı Yusuf takip etti. Geçen sene 2.5 milyon Euro (14.8 milyon TL) piyasa değeri bulunan Yusuf, 8.5 milyon Euro’luk (50.4 milyon TL) yükselişle değerini 11 milyon Euro’ya (65.2 milyon TL) çıkarttı.
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