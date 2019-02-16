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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
16.02.2019 - 08:02 , Son Güncelleme:

Servet kazandıracaklar! Trabzonspor...

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Servet kazandıracaklar! Trabzonspor...

Son dönemde Bordo-Mavili altyapının çıkardığı en yetenekli futbolculardan biri olan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. İki oyuncu da Trabzonspor’un vazgeçilmezleri arasına girerken, Avrupa devlerini peşine takmayı da başardı.

Birçok kulüp tarafından takip edilen Yusuf ve Abdülkadir’in ortaya koydukları performans piyasa değerlerine de yansıdı. Fırtına’nın gençleri, 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana Süper Lig’de değeri en fazla yükselen isimler arasında zirvede yer aldı.

Alman istatistik sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre 2018 yılının ilk gününde Abdülkadir Ömür’ün değeri 700 bin Euro (4.1 milyon TL) gözükürken, güncel piyasası 10 milyon Euro (59.3 milyon TL) olarak dikkat çekti.

Böylece başarılı orta sahanın değeri sadece 1 sene içerisinde tam 9.3 milyon Euro’luk (55.2 milyon TL) bir artış yaşadı.

19 yaşındaki oyuncuyu ise takım arkadaşı Yusuf takip etti. Geçen sene 2.5 milyon Euro (14.8 milyon TL) piyasa değeri bulunan Yusuf, 8.5 milyon Euro’luk (50.4 milyon TL) yükselişle değerini 11 milyon Euro’ya (65.2 milyon TL) çıkarttı.

 

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