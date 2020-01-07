Serie A lideri Inter, Napoli'yi deplasmanda 3 golle geçti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Inter, Napoli'yi 3-1 yendi.
Haftaya, Juventus'un averajla önünde lider başlayan Inter, Napoli'ye konuk oldu.
Inter, Lukaku'nun 14 ve 33, Lautaro Martinez'in 62. dakikadaki golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Napoli'nin golü ise 39. dakikada Milik'ten geldi.
Puanını 45'e yükselten Milano ekibi, zirvedeki yerini korudu.
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