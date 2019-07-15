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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
15.07.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'ın yeni prensi: Berk Yıldız!

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Sergen Yalçın'ın yeni prensi: Berk Yıldız!

Kamp çalışmalarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden E.Y. Malatyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, genç futbolcu Berk Yıldız ile yakından ilgileniyor.

Düzce Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına devam eden Yeni Malatyaspor'da milli maçlardan dolayı tatiline geç başlayan ve teknik ekip tarafından ekstra izin verilen Arturo Mina’nın da bugün kampa katılması bekleniyor. 

Yaptığı çalışmalarla güç depolayan Malatya ekibinde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Avrupa maçları için kafasındaki kadroyu da yavaş yavaş netleştirmeye başladığı öğrenildi. 

Yalçın’ın özellikle Berk Yıldız’ın performansından memnun kaldığı ve genç futbolcuyla idmanlarda özel olarak ilgilendiği ifade ediliyor. Yeni transfer Hadebe’nin de yeni takımına çabuk uyum sağladığı ve sıcak tavırlarıyla arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaştığı belirtildi. 

23 yaşındaki futbolcu Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Elazığspor, Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'da forma giydi.

Bu arada Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası kampında 18 Temmuz Perşembe günü Sivasspor ile bir hazırlık müsabakası oynayacak.

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