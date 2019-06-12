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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
12.06.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'ın Malatya'daki transfer bütçesi 6 milyon euro!

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Sergen Yalçın'ın Malatya'daki transfer bütçesi 6 milyon euro!

Evkur Yeni Malatyaspor’da prensipte anlaşma sağlanan Teknik Direktör Sergen Yalçın ile resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Geçen sezon Alanyaspor’da başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın’ın 6 milyon Euro’luk transfer bütçesinin yanında, kendisi ve ekibine ödenecek rakam konusunda da sarı-kırmızılı yönetimle kesin anlaşmaya vardığı ve resmi imzaların an meselesi olduğu belirtildi.

Yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edilecek olmasından dolayı alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin Sergen Yalçın’ın sunduğu listedeki isimlerle görüşmelere başladığı öğrenildi.

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Bu arada sarı-kırmızılı yönetimin 1-2 gün içerisinde yeni teknik direktörüyle basın önünde resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı, elde edilecek başarıya göre verilecek ücret konusunda yukarı çıkılabileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım Süper Lig’deki 2 sezonda daha önce 2 teknik adamla çalışmıştı.

Adil Gevrek’ten Sergen Yalçın açıklamasıEvkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştıklarını söyledi.
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Sergen Yalçının Malatyadaki transfer bütçesi 6 milyon euro

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