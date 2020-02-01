Sergen Yalçın'dan mesaj: "Egolarınızı bırakın, Beşiktaş'ı düşünün"

Spor Arena / İsmail ER - Herkesin egolarını bir kenara bırakıp sadece Beşiktaş’ı düşünmesini isteyen Yalçın, “Sizler bizler gelip geçeriz ama bizim sahada aldığımız sonuçlar Beşiktaş’ın tarihine yazılıyor. Yeniliriz, yeneriz ama bizleri destekleyen taraftarlarımıza keyifli futbol izlettirmeliyiz. Bunu başarmak zor değil. Futbol basit oyun. Sizlere inanıyor ve güveniyorum. Egolarınızı bırakın saha içinde verilen görevi yapın, siz de biz de mutlu olalım” diye konuştu.

DEPREMZEDELERE YARDIM

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için kendi aralarında 300 bin TL para toplayıp, AFAD’a teslim ettiler.





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