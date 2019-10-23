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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
23.10.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın: “İyi başladığımızı düşünüyorum”

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Sergen Yalçın: “İyi başladığımızı düşünüyorum”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk 8 hafta itibariyle durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Malatyaspor olarak iyi başladığımızı düşünüyorum bu 8 haftada. Çok iyi olmasa da kötü de değil. Puan olarak belki 1-2 puan geride görüyoruz kendimizi. Belki 1-2 puan daha alabilirdik. Ama Türkiye liginde maç kazanmak zor” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, önlerinde bulunan 4 maçlık periyodun zor olduğunu söyledi. Konyaspor maçında aldıkları galibiyetin oldukça önemli olduğunu belirten Yalçın, “Konyaspor maçı ile beraber önümüzdeki 4 maça baktığımız zaman milli aradan önceki 4 maç bizim için zorlu bir periyot.

Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü 3 deplasman 1 evimizde oynayacağız. Bu dörtlüden mutlaka bir şeyler çıkartmamız gerekiyordu. Biraz daha kendimizi rahat hissetmek için, biraz daha üst bölgelere yakın olmak için, zorlu müsabakalar oynayacaktık. Enteresan bir maç oldu tabi. Rakibin erken 10 kişi kalması oyunun dengesini biraz değiştirdi ama futbolda bu tür sonuçlar oluyor. Neticesinde bizim için önemli olan orada 3 puanı almaktı. Bunu başardık o yüzden bizim için iyi bir hafta sonu oldu. Mutluyuz, önümüze daha pozitif bakabiliyoruz bu maçı kazandıktan sonra. Ama daha ligin sonuna çok var. Henüz 8 hafta oynanmış, ilk çeyrek bile bitmedi. O yüzden çok erken. Bazı şeyler için ümitlenmek kolay değil” dedi.

“Türkiye liginde maç kazanmak zor”

Ligde maç kazanmanın zor olduğunu da belirten Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

“Malatyaspor olarak iyi başladığımızı düşünüyorum bu 8 haftada. Çok iyi olmasa da kötü de değil. Puan olarak belki 1-2 puan geride görüyoruz kendimizi. Belki 1-2 puan daha alabilirdik. Ama dediğim gibi Türkiye liginde maç kazanmak zor. İçeride dışarıda kim kimle oynarsa oynasın müsabakayı kazanmak gerçekten zor. Çünkü maçlar çok mücadeleci geçiyor. Herkes çok koşuyor, herkes çok mücadele ediyor, herkes sahada bir savaş veriyor, herkes puan almak istiyor. Çünkü çok zorlu bir ligimiz var. Zaten takımların aldıkları puanlar da ligimizin zor olduğunu gösteriyor. Kimse kimseyi kolay kolay yenemiyor. O yüzden biz Malatyaspor camiası olarak iyi hazırlanıyoruz. Her maça çok konsantre oluyoruz. Hafta içlerini iyi değerlendiriyoruz. Sakat oyuncularımız yavaş yavaş takıma dönmeye başladılar. Gökhan, Bifouma, Mina bu oyuncularımız 1-2 hafta içerisinde fiziksel güç olarak istediğimiz seviyeye ulaşacaklardır. Tabii şu anda biraz eksikleri var. Bugün gördüğünüz gibi Konyaspor maçında oynayan futbolcularımızı dinlendiriyoruz. Diğerleri ile antrenmanlara devam ediyoruz. Çünkü bu antrenmanlara ihtiyacı olan oyuncularımız var.”

“Kendimizi iyi bir pozisyondayız gibi görüyoruz”

Takımlar arasında puan farkının çok olmadığını belirten Yalçın, “Pozisyonumuz kötü değil. Kendimizi iyi bir pozisyondayız gibi görüyoruz. Çok puan farkı yok. Rehavet oluşması herkesi sıkıntıya düşürebilir ligde. O yüzden biz çok sıkı antrenmanlar yapıyoruz. Oyuncularımızı hiçbir zaman rahat bırakmıyoruz. Konsantre etmeye çalışıyoruz oynayacağımız maçlara. En önemlisi de hafta sonu oynayacağımız maçları kazanmak istiyoruz. İyi oynayarak, koşarak, mücadele ederek, agresif oynayarak kazanmak istiyoruz.

Bütün oyuncularımızı da bu şekilde konsantre ederek hazırlıyoruz müsabakalara. Son oynadığımız maç bizi daha da iyi motive etti lige. Bu hafta kendi sahamızda zor bir maç oynayacağız. Kayserispor'un galibiyeti yok, 4 puanı var. Orada da işler çok iyi gitmiyor gibi görünse de ben Kayserispor kadrosunun zayıf olduğunu düşünmüyorum. Kayserispor kadrosu iyi bir kadro, güçlü bir kadrosu var. Ama bazı şeyler oturmamış olabilir. Yani herkes böyle şeyler yaşayabiliyor ligde. Biz bu müsabakaya çok iyi hazırlanacağız, çok iyi konsantre olacağız. Agresif, ofansif oynayan, kazanmak için sahada her şeyi yapan bir Malatyaspor'u taraftarlarımız görecek. Hiç merak etmesinler. Bütün Malatyaspor taraftarını da bu haftaki müsabakamıza bekliyoruz” diye konuştu.

Sergen Yalçın: “İyi başladığımızı düşünüyorum”

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