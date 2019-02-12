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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
12.02.2019 - 23:39, Son Güncelleme:

Sergei Semak: “Her şeyi kaybettik diye bir şey yok”

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Sergei Semak: “Her şeyi kaybettik diye bir şey yok”

Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, ”Rövanş maçımızda var her şeyi kaybettik diye bir şey yok. Evimizde daha iyi oyun oynayacağımıza eminim” diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Zenit deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, çok zor bir maç olduğunu ifade ederek, “Biz uzun zaman resmi maç oynamadık. İkinci yarıda çok hızlı bir giriş yapamadık. Ama isterdik öyle olsun. Fenerbahçe agresif bir oyun oynadı. Taraftarın çok büyük bir rolü vardı. Hatalarda yaptık. Köşe vuruşunda başarılı olamadık ve gol yedik. Maalesef bizim standartla oyun olmadı altında oynadık. Rövanş maçımızda var her şeyi kaybettik diye bir şey yok. Evimizde daha iyi oyun oynayacağımıza eminim” diye belirtti.

“Dyzuba penaltı atabilirdi”

Dyzuba’nın neden penaltıyı kullanmadığı sorusuna cevap veren Semak, “Bence maçı takip etmiyorsunuz. Oyuncularımın bazıları maçlarda yok. Penaltıya gelince Dyzuba penaltı atabilirdi ama Robert de iyi bir futbolcu. Bunu inceleyeceğiz daha sonra” dedi.

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“Maçı kontrol etmek zordu”

Maçı kontrol etmenin zor olduğunu anlatan Sergei Semak, “İlk yarıda birkaç durum oldu. Müdahaleleri yapamadık ilk 10-15 dakikada. İlk dakikalarda daha da hızlanmak istiyorduk. Sol kanattaki oyuncular tarafından gecikme olduğundan köşe vuruşunda istediğimiz olmadı. İkinci yarı daha rahat oynadık” şeklinde konuştu.

“Tempomuzu yükselteceğiz”

Tempoları hakkında konuşan Semak, “Resmi maçlarımızı 2 ay önce yaptık. Sonra bir tatil dönemi girdi. Bu durum gerçekten zor. Sezona başlamak bu aradan sonra zor. Adım adım ilerliyoruz ve tempomuzu yükselteceğiz. Bu bir problem değil ama sıkıntı var” ifadelerini kullandı.

“Yeni hocalarıyla çok iyi oynuyorlar”

Fenerbahçe’nin iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyleyen Semak, “Sezona iyi başlamasalar da yeni hocalarıyla bence çok iyi bir maç oynuyorlar. Dolayısıyla takım şuanda iki ay öncekinden çok farklı durumda. Hem motivasyon ve taktik konusunda” dedi.

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