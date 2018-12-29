Serdar Aziz'den zeytin dalı
Galatasaray'da satış listesine konan Serdar Aziz'den takımda kalmak için hamle geldi.
Galatasaray'da flaş Serdar Aziz gelişmesi var. Teknik heyetin kadro dışı bırakma kararı aldığı Serdar Aziz, Fatih Terim'e zeytin dalı uzattı.
Dün İstanbul’a gelir gelmez menajeri Haluk Canatar ile durumu masaya yatıran uzun süre görüşen Serdar Aziz, şu anda hiçbir kulüple temasa geçmemesini istedi.
Serdar Aziz, menajeri Canatar’dan rica ederek“ Teklifler olabilir. Ancak hiçbir kulüple görüşmeni istemiyorum. Hocamla görüşmeden ayrılık kararı almayacağım. Herhangi bir hatam, ya da özür dilemem gereken bir durum varsa Fatih hocayla görüşüp özrümü dileyeceğim. Özür dilemek bana dokunmaz ve ağrıma gitmez” dedi.
Satış listesine konan Serdar Aziz'in akıbeti Fatih Terim ile yapacağı görüşmeden sonra belli olacak.
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