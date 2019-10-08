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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
08.10.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Serdal Adalı adaylığını perşembe günü açıklayacak

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Serdal Adalı adaylığını perşembe günü açıklayacak

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar da belli olacak. Yeniden aday olacağını açıklayan Hürser Tekinoktay, 250 imzayı toplamak üzere. Kulislerde aday olacağı yönünde iddialar olan İkinci Başkan Serdal Adalı da imzalarını tamamladı. Adalı'nın adaylığını perşembe günü açıklaması bekleniyor. Ahmet Nur Çebi kanadı ise şu anda sessiz.

Beşiktaş'ta 13 Ekim'de yapılacak olan, çoğunluğun sağlanmaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar da belli olmaya başlıyor.

Mayıs ayında yapılan seçimde Fikret Orman'a rakip olan Hürser Tekinoktay, bu seçimde de aday olacağını açıklamıştı. Tekinoktay, adaylık için gerekli olan 250 ıslak imzalı dilekçeyi toplamak üzere. Mevcut yönetimde ikinci başkan olarak görev yapan Serdal Adalı'nın da başkan adaylığı için adı geçiyordu. Adalı'nın 250 imzayı topladığı ve adaylığını perşembe günü açıklayacağı öğrenildi. Adaylık açıklamak ve imza toplamak için son gün olan 10 Ekim'de adaylığını açıklaması beklenen Serdal Adalı, liste çalışmalarını da sürdürüyor.

Ahmet Nur Çebi beklemede

Olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınmasının ardından Beşiktaş'ta tüm gözlerin çevrildiği Ahmet Nur Çebi ise şu ana kadar sessiz. Çebi'nin adaylık için gerekli 250 ıslak imzalı dilekçesini hazır tuttuğu ancak adaylık konusunda kararsız olduğu öğrenildi. Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Önümüzdeki yıllarda elbette Beşiktaş başkanlığı gönlümden geçiyor" ifadelerini kullanan Çebi'nin, şu anda başkanlık için herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise bilinmiyor. Daha önce aday olacağı dedikoduları yayılan Beşiktaş eski Başkanı Yıldırım Demirören ise yoğun işleri nedeniyle böyle bir tasarrufunun olmadığını ifade etti.

Serdal Adalı adaylığını perşembe günü açıklayacak

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