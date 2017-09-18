Şenol Güneş'ten derbi yorumu: Tek şanssızlığımız

Atiker Konyaspor’u taraftarı önünde 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından konuştu. Düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Güneş, rakibin çok koşan bir takım olduğunu söyleyerek, “Sahamızda oynayacaktık ve moralliydik. Bu avantajı kullanırken rakibin gücünü de biliyorduk. Atmosferi olumlu havaya çevirdik. Rakibe az sayıda pozisyon verdik. İkinci yarı da iyiydik ama golü daha erken bulmamız gerekiyordu. Oyunun son bölümlerinde git-gelli bir oyun oldu. Onlar bizden 1 gün sonra oynadı ama biz biraz daha zor bir maç oynadık. Oyunun son bölümünde bazı oyuncuların kendi adına hücum etmesi nedeniyle oyunda kopmalar oldu. 3 puan aldık, mutluyuz ve umarım bunun devamı gelir” dedi.

“Fizik olarak yükseliyorum ama tam hazır değiliz”

Futbolda yeteneğin önemli olduğunu ancak hataların da olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “İyi oynadığınız bir oyunu kaybedebilirsiniz, kötü oynadığınız bir maçı kazanabilirsiniz. Rakibe daha az pozisyon verip kazanabileceğimiz maçlarda kaybettik. Porto maçını kaybetseydik yorumların farklı olacağını düşünüyorum. Ama yorumlar olumsuz mu, değil. Takım uyumu olarak futbolcular birbirlerini biliyor. Attığımız ilk golün benzerini daha önce de attık. Ama daha net pozisyonları atamadık. Hücuma çıktığımızda geriye dönüşlerde sıkıntılarımız vardı. Ancak hata oranı düşüyor. Rakipler de güçleniyor. Beşiktaş’ın güçlü olması, rakiplerin de isteğini artırıyor. Yükselen bir değeriz. Fizik olarak yükseliyoruz ama tam olarak hazır değiliz. Atınç ve Gökhan dışında sakatlıklarımız yok ama zaman zaman sakatlıklar da olacak. Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa’da oynayan takımlar için hem oyuncu, hem puan kayıpları olabiliyor. Süper Kupa’da kaybettik. Konyaspor’un başarılı olduğunu düşünüyorum. 3 kupanın 1’ini aldılar bu sezon. İlke ve düşüncelerde bir farklılık yok. Zamanla daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki 2 maçta fazla oyuncu değiştirebiliriz”

Karabük’te fizik olarak başlayan isteğin devam ettiğini söyleyen Güneş, “Patlayıcı gücün ön plana çıktığı oyun Porto ve bu maçla devam ediyor. Önümüzde Fenerbahçe, Leipzig ve Trabzon maçları var. Tek şanssızlığımız, Fenerbahçe maçının ardından Leipzig’le oynayacağız. Geçen sezon da yine Fenerbahçe maçının ardından Dinamo Kiev’le oynamıştık. Fenerbahçe maçının havası ve Şampiyonlar Ligi çok önemli. Zorluk var ama fizik olarak iyiye gidiyoruz. Özellikle ilk 2 maçta daha fazla oyuncu değişikliği olabilir. Bizim kadromuz çok geniş değil. 2 sakat var, onları çıktığınız zaman Fatih de dahil 23 oyuncu var. Özellikle geride biraz zorlanıyoruz ve bütün limitleri kullanıyoruz. Bugün Negredo’yu daha erken oyuna almak istiyordum ama Adriano değişikliği olunca böyle oldu. Zor maçlar oynamak takımın ritmini artıracaktır. Tabi kazanırsanız daha iyi” diye konuştu.

“Kurumsal bir reforma ihtiyaç var”

Yabancı konusuyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Güneş, “Ülke bizim ülkemiz. Oyuncular, yöneticiler, medya, her sorun herkesi ilgilendirir ve fikrini söylemeli. Yetkililer de karar vermeli. Bu tip konulara girmek istemiyorum. Bu konuyla ilgili düşüncem aşağı yukarı belli. Hatalar yapmış olabilir insanlar, düzeltme şansları var. Ama Türk futbolunun kurumsal bir reforma ihtiyacı var. Sonrasında yabancı konusu konuşulabilir. 50 senedir bu işin içindeyim, hala aynı. Çok yorum yapmak istemiyorum, takımla ilgili konuşmak istiyorum” dedi.

“Para kazanmak uğruna insanlık yok edilmemeli”

Başakşehir-Trabzonspor maçında çocukların formalarının çıkartılmasıyla ilgili konuşan Güneş, “Bütün sahalarda bütün kulüplerde futbolun fair-play konusunda birleştirici olma durumu varken, biz gereksiz kavga ediyoruz. Çocuklar zaten başlı başına hata, konuşmaya gerek bile yok. Büyüklerde de hata yapıyoruz. Veliler iyi örnek olursa çocuklar çok daha güzel olur. Başakşehir’in böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum, yapılan kişisel bir hatadır. Bizim maçımıza Fenerbahçeli, Galatasaraylısı da gelmeli. Futbol bir keyif. Para kazanmak uğruna insanlığı yok etmemek gerekir. Çocuklara sahip çıkmalıyız” dedi.

Önlerinde çok önemli 3 maç olduğunu söyleyen Güneş, “Bu maçlara da her maç gibi hazırlanacağız. Fenerbahçe büyük bir camia, iyi bir takım, iyi bir hocası var. 1 maç yapacağız ve kazanıp kazanmayacağımızı bilemiyorum. Maç kazanma ve kaybetmeyi 50 yıldır kendime mal etmedim. Zaman zaman başarısızlıkları üstlenmişimdir ama görev adamı olarak işimi iyi yaptığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Medel’in savunmada da oynayabileceğini gördük”

Cenk Tosun’un performansıyla ilgili konuşan Güneş, “İyi niyetli çalışanların şansı fazla olur. Yeteneği var ve pes etmiyor, işini yapıyor. İyi niyetli insanlar, çalışan insanlar mutlaka gecikse de bir yerlere gelebilirler” dedi.

Medel’in her mevkide oynayabileceğini sözlerine ekleyen başarılı teknik adam, “Bugün Mitrovic hak ettiği halde onu oynatmadım çünkü Medel’i burada görmem gerekiyordu. Olumlu oynadı. Hem stoperde, hem orta sahada oynayabilen bir oyuncu olduğunu gördük. Bugün memnundum ondan. Fenerbahçe maçında ya da diğer maçlarda ne olur bilmiyorum. İyi çalışıyor. Oynamasını beklediği dönemlerde hem yeni gelmişti hem de milli maça gitmişti. Lens, Negredo ve Medel’in herhangi bir sorunları yok, çalışıyorlar. Adriano’nun çok ciddi bir sakatlığı olacağını düşünmüyorum. Geçen sefer de böyle oldu. Kendisini çok zorlamadı” diye konuştu.

İstatistiklerin yardımcı unsur olduğunu söyleyen Güneş, “Oyuncu gözüme hoş gelirse oynatıyorum, gelmezse oynatmıyorum. Gördüğümü söylüyorum. Orkan’dan çok şey bekliyorum. O da oynayacak inşallah” dedi. Fikstür konusunda daha önce konuştuğunu da sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Bizim maçı cuma gününe alsalar daha iyi olurdu. Liepzig de bizim gibi oynuyor galiba. Başakşehir’i dün 5’te oynattılar, Konya’yı bugün oynattılar” diyerek sözlerini tamamladı.