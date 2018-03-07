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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Şenol Güneş'in yeni gözdesi Gary Medel!
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Sıradaki Haber: #muhabirinden'in bugünkü konuğu Ahmet Ercanlar

Futbol
aa-spor
07.03.2018 - 14:57, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'in yeni gözdesi Gary Medel!

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Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, ikinci yarıdaki istikrarıyla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı ekibe sezon başında transfer olan Medel, sezonun ilk bölümünde istediği istikrarı yakalayamazken, ikinci periyotta farklı bir görüntü ortaya koydu.
Şilili oyuncu, ortaya koyduğu başarılı futbolla teknik direktör Şenol Güneş'in yeni gözdesi oldu.

İKİNCİ YARIDAKİ MAÇLARIN TAMAMINDA OYNADI

Medel, Beşiktaş'ın ikinci yarıda oynadığı maçların tamamında sahada yer aldı.
Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'in ikinci bölümünde Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere şu ana dek 12 karşılaşmaya çıkarken, Şenol Güneş bu maçların tümünde Medel'i sahaya sürdü.

İKİNCİ PERİYOTTA EN ÇOK SÜRE ALAN OYUNCU

Gary Medel, üç kulvarda mücadele veren Beşiktaş'ta ikinci bölümde en çok süre alan oyuncu olarak ön plana çıktı.
Bu periyottaki 12 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de şans bulan 30 yaşındaki futbolcu, bunların 11'inde 90 dakika sahada kaldı, toplamda bin 75 dakika görev yaptı.

Beşiktaş formasıyla 7 Süper Lig mücadelesinin yanı sıra 4 Türkiye Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen Medel, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih karşılaşmasında 85 dakika forma giydi.
Sezonun ikinci periyodunda Ryan Babel, 829 dakika süreyle siyah-beyazlı ekibin ikinci en istikrarlı oyuncusu durumunda bulunuyor. Kaleci Fabricio Agosto Ramirez ise 810 dakikayla üçüncü sırada yer aldı.

Medel, söz konusu bölümde 767 dakika şans bulan Gökhan Gönül'ün yanı sıra Anderson Talisca (748), Adriano Correia (677), Pepe (676), Caner Erkin (665), Atiba Hutchinson (630), Tolgay Arslan (611), Domagoj Vida (581), Jeremain Lens (577), Alvaro Negredo (568), Ricardo Quaresma (562), Vagner Love (391) gibi oyuncuları da geride bıraktı.

SAHA İÇİNDEKİ JOKER

Gary Medel, saha içinde de teknik direktör Güneş'in jokeri oldu.
Farklı mevkilerde oynama özelliğine sahip Medel, bu sezon ön libero, stoper ve sağ bekte görev aldı.
Şilili futbolcu, sezonun ikinci yarısındaki 12 karşılaşmanın 6'sında stoper bölgesinde şans buldu. Medel, 4 karşılaşmada ise savunmaya dönük orta saha görevini yerine getirmeye çalıştı.

Şenol Güneş, 2 karşılaşmada ise Gary Medel'i farklı şekillerde görevlendirdi. Siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği lig karşılaşmasına ön liberoda başlayan Medel, maç içindeki kurgu değişikliklerinin ardından savunmanın göbeğine geçti. Medel, aynı durumu Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında da yaşadı. Karşılaşmaya ön liberoda başlayan siyah-beyazlı oyuncu, Domagoj Vida'nın 16. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından bir süre savunmanın göbeğinde oynadı.

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