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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.08.2018 - 00:49, Son Güncelleme:

Şenol Güneş süre verdi! 5-6 hafta sonra...

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Şenol Güneş süre verdi! 5-6 hafta sonra...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 sona eren Partizan maçına ilişkin, "Deplasmanda aldığımız bu sonucu kendi sahamızda kazanarak çevirmek istiyoruz." dedi.

Güneş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile oynadıkları maçın ardından değerlendirmede bulundu.

Genel olarak takımın oyun disiplininin iyi olduğunu anlatan Güneş, "Deplasmanda aldığımız bu sonucu kendi sahamızda kazanarak çevirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Partizan taraftarı için üzgün olduğunu kaydeden Güneş, "Zor koşulda üç deplasmana gittik. En sıcak olan yer burasıydı. Onun dışında siyah-beyazlı takımlarla üç defa oynadık. Kendimizi bazen yabancılaşmış gibi gördük." diye konuştu.

Partizan'ın önde oynayan oyuncularının yetenekli isimler olduğunu kaydeden Güneş, "Geçmişe nazaran daha az pozisyon verdik ama yine de eksiklerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, ideal bir oyun tarzına geçmelerinin bir süreç olduğuna işaret ederek, "5-6 hafta sonra takım çizgisine girer. İki lig maçını ve Partizan rövanşını kazanırsak takımın da çizgiye geleceğini düşünüyorum." dedi.

Partizan'ın bireysel anlamda iyi oyuncuları olduğunu kaydeden Güneş, "Hocaları iyi hazırlanmış. Zamana ihtiyaçları var, ama iyi bir takım. Bu sonuçta bir garanti görmüyorum, ama deplasmanda bir avantajdır. Sahamızda bir garanti görmüyoruz. O da zor maç olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Zor bir maçtı"

Partizan Teknik Direktörü Zoran Mirkovic de zor bir maç oynadıklarını kaydederek, hem rakiplerinin hem kendilerinin oyuna hakim olmakta zorlandığını söyledi.

Beşiktaş'ın büyük ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu bildiklerini ifade eden Mirkovic, bu tarz kaliteli isimlerin en ufak bir açığı iyi değerlendirebileceğini belirtti.

Mirkovic, matematiksel olarak olumsuz bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını kaydederek, buna rağmen İstanbul'daki rövanş maçından umutlu olduğunu dile getirdi.

Oyuncuların mücadelesinden son derece memnun olduğunu vurgulayan Mirkovic, "Son saniyeye kadar galibiyeti istedik. Çok şans yakaladık. Oyuncularımın verdiği mücadele fevkaledeydi." dedi.

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