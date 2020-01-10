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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 12:34,Son Güncelleme:/

Şenol Güneş, Sivasspor kampını ziyaret etti

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Şenol Güneş, Sivasspor kampını ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un kampını ziyaret etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un kampta olduğu otele yardımcısı Bayram Bektaş ile giden Güneş'i, kulüp asbaşkanı Faruk Taşseten ve teknik direktör Rıza Çalımbay karşıladı.

Çalımbay ve sporcularla yaklaşık 30 dakika görüşen Güneş, Sivasspor'un ligin ilk yarısında çok iyi işler yaptığı belirterek takımı tebrik etti.

Çalımbay ise A Milli Takım'a 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı diledi.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. 

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