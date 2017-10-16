Grubundaki ilk iki karşılaşmasını kazanan ve 6 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmayı kazandığı takdirde, Şampiyonlar Ligi’nde en yüksek puanına ulaşacak.
Beşiktaş, Monaco’yu yenmesi durumunda üst üste 3. galibiyetini alacak siyah-beyazlı ekip, 9 puana ulaşarak en iyi performansına imza atacak.
En fazla 7 puan topladı
Beşiktaş, daha önce 6 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nde en yüksek puanını 2003-2004 ve 2016-2017 sezonlarında elde etti. 2003-2004 sezonunda Mircea Lucescu yönetiminde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, geçen sezon da aynı puana ulaştı. Şenol Güneş’in teknik direktörlüğünde geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde birer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş, 4 beraberlik sonunda yine 7 puanı hanesine yazdırdı. (Ajansspor)