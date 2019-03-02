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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: Emre OKTAY
02.03.2019 - 18:55, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: "Kayıp 2 puan verdik, üzgünüz"

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Şenol Güneş: "Kayıp 2 puan verdik, üzgünüz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında konuk olduğu İ.M. Kayserispor ile 2-2 beraber kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, Kayserispor'un takım savunmasını iyi yapan bir ekip olduğunu, böyle bir rakibe karşı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti. 

Öne geçerek müsabakada avantaj yakaladıklarını fakat bunu koruyamadıklarını dile getiren Güneş, "Özellikle ikinci yarının başında yakaladığımız iki tane net pozisyon vardı. Bunları gole çevirebilseydik, belki oyun kopartılabilirdi. Tam tersi oldu." dedi. 

Peş peşe yedikleri iki golden sonra sahada bocaladıklarını ifade eden Güneş, şunları kaydetti: 

"Rakibin, attığı gol sonrası coşkusu arttı. Taraftar daha çok destek vermeye başladı. Ondan sonra biraz dağıldık. Bu da hem bizim oyunumuzu bozdu hem de skor olarak rakibimize avantaj sağladı. Daha sonra beraberliği yakaladık. Berabere kalmamız, yenilgiden iyi olmasına rağmen sevindirici bir sonuç değil. Burada da iki puan kaybettik. İki gol atıp, bu kadar pozisyon bulup, maçı 3 puanla bitirememek üzüntü verici." 

- Milli takımın başına geçmesi 

Şenol Güneş, bir basın mensubunun, milli takımın başına geçmesi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeyi ne zaman yaptığı yönündeki soru üzerine, "Şu anda anlaşma yapmam önemli değil. Kayserispor ile bir maç oynadık. Bu, takıma saygısızlık, bize saygısızlık." yanıtını verdi. 

Konuyla ilgili gerekli açıklamaların tüm taraflarca yapıldığını belirten Güneş, şunları söyledi: 

"Şu an açıklama yapacak bir konu yok. Milli takım haftası gelsin, o zaman veya boş bir zamanda konuşulur. Maç oynamışız ve 2-2 bitmiş. Bunu kapatalım. Ya da maçı kapatalım, onu konuşalım. Benim de işime gelir. Daha önce konuştum. Size sezon sonunda anlaşabileceğimi söyledim mi? Aynı şeyi sorup, aynı cevabı alıyorsunuz. Ben gereksiz ve anlamsız buluyorum. Zaten açıklama yapmışlar. Her gün bir kavga etmek istiyorlar. Ben bu kavganın içinde olmak istemiyorum. Net söylüyorum. Armut ile elmayı toplayan arkadaşlar, toplamaya devam etsinler. Maç oynanmış, tek sorunuz bu. Gizli bir şey yok. Söylenecek her şeyi söylemişim. Lütfen biraz sabırlı olun." 

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