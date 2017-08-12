Şenol Güneş, ilklerin adamı olma yolunda

Beşiktaş'ı Süper Lig'de son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyan ve 2017-2018'de de aynı hedefle siyah-beyazlı takımın başında yer alacak Şenol Güneş, yeni dönemde farklı rekorların peşinde olacak.

Beşiktaş'ın başına 2015-2016 sezonu öncesi gelen Şenol Güneş, 3. yılını geçireceği takımını yeniden şampiyon yaparsa üst üste 3 kez bu kupayı kulübe kazandıran ilk yerli teknik direktör unvanını alacak.

Tarihinde sadece bir kez üst üste 3 kez şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip, bu başarıyı İngiliz teknik direktör Gordon Milne yönetiminde gerçekleştirmişti.

1959'dan sonra ilk olacak

Beşiktaş'ın başında 3. sezonunu geçirecek Şenol Güneş, 1959'dan beri oynanan ligde siyah-beyazlı takımı en uzun süre çalıştıran yerli teknik direktör özelliğini de kazanacak.

Yerli teknik adamların uzun süre görev yapamadığı Beşiktaş'ta Metin Türel, 1973-1974 ve 1980-1981'de olmak üzere 2 sezon siyah-beyazlı ekibi çalıştırmıştı.

Beşiktaş'ta 1959'dan itibaren Metin Türel ve Şenol Güneş dışında çalışan 15 yerli teknik direktör, en fazla 1,5 sezon görevde kalabilmişti.

Avrupa kupalarında en çok maç oynatan teknik adam olacak

Güneş, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele verecek Beşiktaş ile Avrupa kupalarında en fazla maça çıkan teknik direktör unvanını da eline geçirecek.

Siyah-beyazlı takım, geride kalan 2 sezonda Güneş yönetiminde toplam 18 Avrupa kupası maçı yaptı. Siyah-beyazlı ekip, 2002-2004 yıllarında görev yapan Mircea Lucescu ile de aynı sayıda Avrupa kupası maçına çıkmıştı. Avrupa kupalarındaki rekoru Lucescu ile paylaşan Güneş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında bu sayıyı 19'a çıkararak rekorun sahibi olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde de rekor kıracak

Beşiktaş'a tarihinde ilk kez üst üste Şampiyonlar Ligi maçı oynatacak Güneş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda da siyah-beyazlı kulübün tarihine girecek.

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez mücadele eden ve bunlardan birini geçen sezon Şenol Güneş yönetiminde yapan siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de oynayacağı 6 karşılaşmayla bu organizasyondaki maç sayısını 42'ye çıkaracak.

Güneş öncesindeki 5 Şampiyonlar Ligi mücadelesini farklı teknik adamlarla yapan Beşiktaş, organizasyonda ilk kez aynı çalıştırıcıyla yer alacak. Güneş, Avrupa kupalarındaki rekor gibi Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçla beraber bu organizasyonda Beşiktaş'a en fazla maç oynatan teknik direktör olacak.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın gruplardan üst tura çıkması halinde bu başarıya ulaşan ilk teknik direktör unvanını da alacak.

Geçen sezon başka ilkleri yaşatmıştı

Güneş, Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa taşıyarak kulübe farklı ilkleri yaşatmıştı.

Ligde 15. şampiyonluğuna ulaşarak 3. yıldızı alan siyah-beyazlı takım, bunu ilk kez yerli bir teknik adam yönetiminde gerçekleştirdi.

Beşiktaş'a birden fazla şampiyonluk getiren ilk yerli çalıştırıcı olan Şenol Güneş, bunu üst üste yapan Türk teknik adam unvanını da aldı.



