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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.05.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığıyla bitiyor!

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Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığıyla bitiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geçen sezon olduğu gibi 2018-2019'da da hayal kırıklığı yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, görevinde 4. yılını geçiren ve bu sezon sonunda kulüpten ayrılacak Güneş yönetiminde, son 2 sezonda zirvenin gerisinde kaldı.

Güneş'in teknik direktörlüğünde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında olmak üzere üst üste iki kez şampiyon olan Beşiktaş, son 2 sezonda ise ilk ikiye giremedi.

Geçen sezonu 4. sırada bitiren siyah-beyazlı takım, 2018-2019'un 33. haftası sonunda 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş, ligin 34. haftasında puan kaybederse ve Trabzonspor da kazanırsa sezonu yine 4. sırada bitirme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

- Son 5 sezonun en kötü performansı

Beşiktaş, 4 yıldır görevde bulunan Şenol Güneş yönetiminde son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Süper Lig'de bu sezon 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 62 puan toplayan siyah-beyazlılar, son haftada Kasımpaşa'yı yense dahi 5 sezonluk kötü grafiği değiştiremeyecek.

Geçen sezonu 71 puanla tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluklar yaşadığı sezonlarda 2016-2017'de 77 ve 2015-2016'da 79 puan toplamıştı.

Siyah-beyazlı ekip, Slaven Bilic'in görevde bulunduğu 2014-2015 sezonunda ise 69 puanda kalmıştı.
Beşiktaş, 2013-2014'te ise 62 puan alabilmişti.

Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığıyla bitiyor

- Deplasmanda da kötü performans

Beşiktaş, Güneş yönetiminde deplasmandaki lig maçlarında geçen sezonki kötü grafiğini tekrarladı.

Bu sezon 7 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 26 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, geçen sezon da dış sahada aynı performansı göstermişti.

2016-2017'de dış sahada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 34 puana ulaşan Beşiktaş, 2015-2016'da ise 11 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 36 puan elde etmişti.

Slaven Bilic'in görevde olduğu 2014-2015'te 12 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle deplasmanda 37 puan çıkaran siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'te ise bu sezonun benzerine imza atıp 26 puanda kalmıştı.

Beşiktaş, Samet Aybaba yönetimindeki 2012-2013'te ise dış sahada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 27 puan çıkarmıştı.

Siyah-beyazlı takım, son 8 sezondaki en kötü deplasman performansını ise beşer galibiyet ve yenilgi, 7 beraberlikle 22 puan alabildiği 2011-2012'de yaşamıştı.

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