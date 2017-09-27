Şenol Güneş Beşiktaş'a ilkleri yaşatıyor!

Güneş öncesinde Avrupa kupalarında yenilgi oranı yüksek olan ve bazı ülke takımlarına karşı istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı ekip, deneyimli teknik adamın göreve gelmesiyle bunu tersine çevirdi.

Tarihinde daha önce 2 kez Avrupa'da çeyrek final oynayan ve bunu yabancı teknik adamlar yönetiminde gerçekleştiren Beşiktaş, bir yerli çalıştırıcıyla ilk kez geçen sezon çeyrek finale çıktı.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki defa yer almayı Güneş ile başaran Beşiktaş, bu sezon mücadele ettiği G Grubu'ndaki iki maçını da kazanarak bunu başaran ilk Türk takımı unvanını elde etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN FAZLA GALİBİYET GÜNEŞ İLE

Leipzig karşılaşmasıyla takımın başında 20. kez sahada yer alarak Beşiktaş tarihinde en fazla Avrupa kupası mücadelesi heyecanı yaşayan çalıştırıcısı konumuna gelen Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde de başarılarını artırıyor.

Bu organizasyonda Beşiktaş'a en fazla maç yaptıran teknik direktör unvanına da sahip olan Güneş, son 2 sezonda alınan 3 galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde taraftarları en çok sevindiren teknik direktör oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE YENİLMİYOR

Beşiktaş, önceki sezonlarda zorlandığı Şampiyonlar Ligi'nde son 2 yılda rakiplerine sadece bir kez mağlup oldu.

Bu organizasyonda ilk kez 1997-1998 sezonunda yer alan siyah-beyazlı takım, grubu 4 mağlubiyetle tamamladı. 2000-2001'de Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerine yine 4 kez boyun eğen Beşiktaş, 2003-2004'te ise sahadan 3 mağlubiyetle ayrıldı.

2007-2008'de 4 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 2009-2010'da grup mücadelesini 4 yenilgiyle tamamladı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu istatistiğini de Güneş yönetiminde tersine çevirdi.

Önceki grup maçlarında kolay yenilen siyah-beyazlılar, Güneş ile rakiplerine geçit vermeyen takım özelliğine kavuştu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçta sadece 1 kez yenilen Beşiktaş, 2017-2018'de ise şu ana dek 2 karşılaşmayı da kazandı.

Siyah-beyazlı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle geçmiş sezonlara göre daha başarılı bir performans ortaya koydu.

ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Beşiktaş, Güneş teknik direktörlüğünde Avrupa'daki şansızlığını da kırmaya başladı.

Güneş öncesine kadar İtalyan takımlarını yenemeyen siyah-beyazlı ekip, bu şansızlığını da tecrübeli teknik adam yönetiminde sonlandırdı.

Avrupa'da daha önce İtalyan takımlarıyla 11 kez karşılaşan ve sadece 2 beraberlik alan Beşiktaş, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek tarihinde bir ilki başardı.

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı şansızlığını da Şenol Güneş yönetiminde kırdı. Leipzig karşılaşmasına kadar Alman ekipleriyle oynadığı 7 karşılaşmada sadece bir kez berabere kalabilen ve diğerlerini yitiren siyah-beyazlılar, bu ülke temsilcilerine karşı ilk galibiyetini de elde etti. Alman ekiplerine önceki 7 karşılaşmada sadece 2 gol atabilen Beşiktaş, Leipzig'i 2-0'lık skorla yenmeyi başardı.

PORTO'YU YENEN İLK TÜRK TAKIMI

Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Porto'yu mağlup eden ilk Türk takımı da oldu.

Türk takımları Porto ile 8 karşılaşmada sadece 2 beraberlik alıp, 6 maçtan mağlubiyetle ayrılırken, siyah-beyazlılar, bu sezon rakibini dış sahada 3-1 yenerek bu şansızlığına son verdi.

GRUPTA EN UZUN SÜRE YENİLMEZLİK ÜNVANI

Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde Türk takımları adına bir başka tarihi de geçen sezon yazmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'de Şampiyonlar Ligi'nin ilk beş maçında bir galibiyet ve 4 beraberlik alarak, Fenerbahçe'ye ait grup mücadelesinde en uzun süreli yenilmezlik rekorunu da kırdı.

Bu alanda eski rekor 2007-2008'de ikişer galibiyet ve beraberlik alan Fenerbahçe'nin elinde bulunuyordu.



YENİ REKORLARA YAKIN

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında yeni rekorlar için de gün sayıyor.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 puan kazandıran ve Rumen teknik direktör Mircea Lucescu ile siyah-beyazlı ekibe bu organizasyonda en çok puanı aldıran teknik direktör olan Güneş, bunu daha da geliştirmeye çok yakın bulunuyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçını kazanan ve 6 puana ulaşan Beşiktaş, kalan 4 maçta daha fazla puan toplama şansını yakaladı. Siyah-beyazlı takım, tarihinde ilk kez gruptan çıkma başarısını da bu sezon gerçekleştirmek için avantaj yakaladı.

Siyah-beyazlı takım ayrıca kalan 4 maçta 2 galibiyet alırsa, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda en fazla kazanan Türk takımı olacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonda yer alan takımlardan Fenerbahçe ile Galatasaray, farklı sezonlarda üçer kez kazanma başarısı göstermişti. tti. Rakip kaleye 5 maçta 43 isabetli şut gönderen Manchester ekibi, bunların 22'sinde gol bulmayı başardı.