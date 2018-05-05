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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
A.A
05.05.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Şenol Güneş, Beşiktaş ile ligde "dalya" diyecek!

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Şenol Güneş, Beşiktaş ile ligde "dalya" diyecek!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 7 Mayıs Pazartesi günü Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında "dalya" heyecanı yaşayacak.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda göreve başlayan Güneş yönetiminde 99 lig mücadelesine çıktı. Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlı ekibin başında 100. kez sahada olacak.
Siyah-beyazlı ekip, 65 yaşındaki teknik direktör yönetiminde 3 sezonda 99 lig maçına çıktı. Bunların 66'sından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 20 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Güneş'in görev yaptığı 3 sezonda rakiplerine 13 kez yenildi. Siyah-beyazlı ekip, Güneş döneminde yüzde 66,6 galibiyet oranı yakaladı.
Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandırarak maç başına 2 gol buldu. Siyah-beyazlılar, kalesinde ise 92 gol gördü.

- Güneş ile lig maçları
Beşiktaş'ın Güneş yönetimindeki Süper Lig performansı şöyle:

- Beşiktaş'ı 2 kez şampiyonluğa taşıdı

Şenol Güneş, görev aldığı 3 sezonda Beşiktaş'ı 2 kez şampiyonluğa taşıdı.
Siyah-beyazlı ekiple ilk sezonu olan 2015-2016'da şampiyonluk kupasını kaldıran tecrübeli teknik adam, geçen sezon da takımına bir kez daha aynı sevinci yaşattı.
Beşiktaş, Güneş yönetiminde bu sezon zirvenin gerisinde kaldı.

- "Dalya"yı buruk kutlayacak

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında "dalya"yı buruk bir şekilde kutlayacak.
Siyah-beyazlı ekibi geride kalan 2 sezonda şampiyonluğa taşıyan Güneş, Galatasaray derbisinde alınan 2-0'lık yenilginin ardından 4. sıraya kadar geriledi.
Tecrübeli teknik adam, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gerilimli günler yaşadı.
Siyah-beyazlı taraftarların, 100. lig maçında Şenol Güneş'e büyük destek vermesi bekleniyor.

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